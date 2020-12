Succes ’De Zeven Zussen’ dendert maar door

Al een aantal jaren domineert schrijfster Lucinda Riley de boekenverkoop-top10 met verschillende delen van haar De zeven zussen-reeks. Van het eerste deel, De zeven zussen, werden in ons land sinds de vertaling verscheen, maar liefst 350.000 exemplaren verkocht.

Het succes begon in Engeland, waar het eerste deel in 2014 het levenslicht zag en Riley aan een gestage opmars begon. In ons land kwamen de eerste vertalingen sinds 2018 op de markt. Nu, twee jaar later, hebben ook deel 2 (Storm) en 3 (Schaduw) hier een mijlpaal bereikt, met 200.000 verkopen. De Ierse auteur, met wereldwijd meer dan 15 miljoen verkochten boeken inmiddels miljonair, ontving donderdag via een videoverbinding een Gouden Boek voor deze prestatie. Eerder dit jaar kreeg ze al een Platina Boek voor deel 1, analoog aan het gebruik in de platenindustrie.

Laatste deel in april

Inmiddels is de serie bijna compleet; het laatste deel, De zevende zus, wordt eind april 2021 verwacht. Riley beschrijft op bloemrijke wijze het leven van Maia en haar zussen, die na de plotselinge dood van hun vader bij elkaar komen in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Elk deel gaat over een andere zus, die allen als baby door deze Pa Salt werden geadopteerd. Na zijn dood krijgen ze allemaal een brief met een mysterieuze verwijzing naar hun afkomst. Het zijn verhalen over liefde, verlies en de zoektocht naar wie je werkelijk bent.

Uitgever Sander Knol van Xander Uitgevers is uiteraard ook content met de miljoenenverkoop: „We ontvangen zoveel enthousiaste en soms emotionele reacties van lezers op zowel Storm als Schaduw. Deze bekroningen bevestigen Lucinda’s sublieme talent: ieder deel in de Zeven Zussen-reeks biedt immers weer een fantasierijke en verrassende leeservaring. Dit zijn werkelijk geliefde bestsellers.” Als de trend doorzet, zal Riley ongetwijfeld nog wel meer Gouden, Platina of zelfs Diamanten Boeken tegemoet kunnen zien.

De in 1971 in Ierland geboren Lucinda Riley, die voor coronatijd afwisselend in Engeland en Zuid-Frankrijk woonde, schreef haar eerste boek op vierentwintigjarige leeftijd. Haar werk wordt in vierendertig landen uitgegeven. In Nederland verkocht ze al meer dan drie miljoen boeken.

