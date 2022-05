Jack Wouterse: ’Ik vind Nederland een rotland geworden’

Wouterse, die volgende maand 65 wordt, verplaatst zich eigenlijk alleen nog maar naar Nederland voor zijn werk. Het liefst trekt de acteur zich terug op zijn berg in Spanje. „Als ik er een tijdje niet ben geweest, heb ik wel weer zin om terug te gaan”, vertelt hij in Veronica Superguide. „Maar toch vooral vanwege het werk en mijn familie. Dat vond ik ook moeilijk aan die coronatijd: financieel was het natuurlijk een ramp, maar ik kwam er vooral achter dat ik het ontzettend fijn vind om te spelen.”

En dat is voor Wouterse – momenteel te zien in de nieuwe horrorfilm Moloch – dan ook een van de weinige redenen om Spanje, zij het voor een korte periode, achter zich te laten. „Ik ben altijd hongerig als ik terugga om te werken, maar ik vind Nederland wel een rotland geworden. Al dat gelul op internet en televisie, het is schreeuwerig, minder leuk. Ik mis het idealisme en de romantiek. Dat vind ik hier in Spanje meer. Hier nemen ze de tijd voor elkaar. En ze eten beter. De kwaliteit van leven is gewoon iets hoger dan in Nederland. Daar gaat alles snel.”

Meuk

En dat niet alleen: „In de supermarkten is alles verpakt in plastic. Meuk is het. En dan al die auto’s en dat asfalt... Ik ben nu gewoon even aan het zeiken vanaf mijn berg in Spanje, omdat ik hier dolgelukkig ben, maar ik mis Nederland ook, want er is natuurlijk ook nog echt goed volk. Mooie mensen, types die net als ik nog altijd zoeken naar idealisme en romantiek.”

Toch zul je de acteur niet snel zien zien op de Nederlands televisie. „Ik hou er niet van om aan tafel bij talkshows te zitten of mee te doen aan een programma als De slimste mens. Leuk om af en toe naar te kijken, maar ik hoef er zelf niet in te zitten. (...) Vroeger was ik er iets drukker mee, stond ik wat meer in de spotlights, maar ook toen had ik er lak aan. En nu doe ik echt bijna niks meer. Premières liever ook niet. Dat gedoe met rode lopers. Ik ga liever koken.”