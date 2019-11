Oprah Winfrey koopt historische ranch Jeff Bridges

Jeff zette zijn huis al eens eerder te koop, maar toen hapte Oprah nog niet toe. Naarmate de prijs zakte trok de presentatrice haar portemonnee en betaalde ze uiteindelijk dezelfde prijs die de acteur er zelf ooit voor neerlegde. Naast het 'hoofdhuis' is er een riant gastenverblijf, een poolhouse, een uitgebreide paardenstal met alle benodigde faciliteiten en kunnen de bewoners een duik in het zwembad nemen, om daarna te relaxen in de jacuzzi.

Winfrey maakt er een sport van om zoveel mogelijk huizen in haar buurt te kopen, om zo haar eigen landgoed verder uit te breiden. Naast haar villa in Montecito, waar ook Ellen DeGeneres een van haar buurvrouwen is, bezit Winfrey ook nog een huis op Orcas Island, een chalet in Telluride, Colorado en een ranch op het eiland Maui in Hawaii.