’Ryan Marciano en Sunnery James aangehouden wegens drugsbezit’

De bekende dj en man van Doutzen Kroes twittert namelijk: „Meerdere websites speculeren over ons dat we gearresteerd zouden zijn op het vliegveld. Hier is wat er gebeurd is: Sunnery had vitaminepillen bij hem, die volgens een van de douanemedewerkers verdacht leken.”

Hij vervolgt: „Hierdoor werden we apart genomen voor een extra controle, voordat we het land mochten verlaten. Na een paar uur bleek uit de labresultaten dat het geen drugs bleken te zijn en mochten we naar huis.”

Sunnery vraagt om te stoppen met speculeren en bevestigt nogmaals aan zijn fans dat hij en Ryan in orde zijn. „Er is geen sprake van een arrestatie of aanklacht”, aldus de dj.

Het management laat in een reactie weten dat de verklaring van Sunnery allesomvattend is. „Ik wens hier verder geen commentaar op te geven”, aldus de woordvoerder.

Vandaag zullen de twee in om 14:30 uur in Eindhoven, om 18:05 uur in Rotterdam en om 21:00 uur in Amsterdam verschijnen tijdens het festival The Flying Dutch.