Barry Paf vond hitlijst op tv ’trip down memory lane’

Tijdens de uitzending, zaterdag vanaf 16.00 uur op 100% NL TV, trakteert het duo de kijker op videoclips van de populairste Nederlandse artiesten. Clips van nieuw talent zoals Davina Michelle en Duncan Laurence komen voorbij, maar ook echte klassiekers.

„Acda en De Munnik bijvoorbeeld, maar ook Guus Meeuwis en Marco Borsato. Het is echt een trip down memory lane”, vertelt Barry, die tijdens de opnames vooral genoot van de wat oudere video’s. „Het was heel leuk om die na jaren weer eens te zien.”

Herinneringen

Volgens de dj brengt de hitlijst allerlei herinneringen naar boven. „Tegenwoordig zien we de clips, zeker de wat oudere, amper nog. Je hoort de nummers natuurlijk wel op de radio, maar dat is toch heel anders.” Aan de hit Onderweg van Abel heeft de 40-jarige Paf zelf goeie herinneringen. „Toen ik net bij de radio werkte, heb ik ze een keer geïnterviewd. Dat komt allemaal weer terug als je die clip ziet.” Behalve de muziekvideo’s is er daarom ook aandacht voor verhalen die mensen bij bepaalde liedjes hebben.

De Nederpop 40, onderdeel van de Top van de Nederpop die de hele maand september op de radiozender te horen is, is in eerste instantie eenmalig. Maar voor de presentator van De Barry Paf Show is het zeker voor herhaling vatbaar. „Ik heb de smaak te pakken, het was heel leuk om te doen. Maar anders dan bij de radio zullen we eerst de kijkcijfers moeten afwachten”, grapt hij.