Kris Jenner (64) heeft continu zin in seks

Kris Jenner deelt tot haar eigen verbazing regelmatig de lakens met haar vriend Corey (39). De 64-jarige Kardashian-matriarch gaat zo vaak van bil dat ze zich afvraagt of er iets mis met haar is, stelt ze in een nieuwe aflevering van Keeping Up With the Kardashians.