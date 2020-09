VI-mannen groot fan van culthit Promenade

In de tweede aflevering van Veronica Inside vertelt Gijp dat hij elke week afstemt op de culthit van Diederik Ebbinge, Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen. Zo ook zondagavond, toen Kas in de huid kroop van Johan Derksen.

„Ik moet jou heel eerlijk zeggen dat ik niet een half uur gillend van het lachen onder mijn stoel lig, maar ik vind dat Promenade wel leuk”, zegt Gijp. „Het is absurdistisch, maar wel leuk. Die gozer speelde hém (wijzend naar Derksen), en die mop die hij vertelde, daar moest ik heel hard om lachen.”

VI-sketch

Vervolgens wordt het fragment ingestart waarin te zien is hoe acteur en comedian Kas, verkleed als De Snor, een mop vertelt à la Derksen. „Van de week kwam mijn vrouw naar me toe, die zat te zeiken dat ze grotere borsten wilde. Ik zeg, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je er één keer per dag met een wc-papiertje tussendoor wrijven. Oh, zegt ze, denk je dat dat werkt? Ik zeg nou, voor je kont werkt het ook toch?”

Gijp, lachend: „Ik vind ’m echt leuk. Ze hadden gister echt een leuke uitzending. Ik hoop dat ze volgend jaar doorgaan.” Ook Derksen kan de imitatie waarderen en is enigszins verbaasd dat zijn ega hem er niet op heeft geattendeerd. „Mijn vrouw kijkt er altijd naar, maar die heeft er niks van gezegd.”

Tijdens de eerste aflevering van de zomereditie van Promenade werd er flink de draak gestoken met de mannen van VI. Begin augustus lagen Derksen, Gijp en Wilfred Genee nog met elkaar overhoop en spraken ze uit niet meer met elkaar aan één tafel te willen zitten. Maar na ingrijpen van Talpa-baas John de Mol ging het drietal alsnog overstag. Genoeg reden voor Ebbinge, Kas, Van Loon en Crutzen om er op satirische wijze de spot mee te drijven.