Mediawaakhond doet niets met klachten deepfake-video Queen

In de satirische toespraak van Channel 4 maakte de koningin met behulp van kunstmatige intelligentie grappen over de koninklijke familie, de premier en danste ze op tafel. Ondertussen was op andere zenders als SkyNews, ITV en BBC de officiële, echte toespraak van de Queen te zien. De deepfake-versie van Elizabeth zei onder meer dat ze blij was ’dat Channel 4 mij de kans geeft om te zeggen wat ik wil, zonder dat iemand woorden in mijn mond legt.’

Niet iedereen kon om deze versie van de koningin lachen en sommige kijkers noemden het respectloos. Toch besloot Ofcom de klachten niet in behandeling te nemen. „Volgens ons maakte Channel 4 duidelijk dat de beelden opzettelijk werden gemanipuleerd als een middel om het maatschappelijke vertrouwen in wat we online zien, in twijfel te trekken”, aldus een woordvoerster van de toezichthouder.

Ook is Ofcom van mening dat de satirische toon van de video in overeenstemming was met de verwachtingen van het publiek van Channel 4. Dat komt overeen met de verdediging van de zender, die eerder al zei dat het ’heel duidelijk is’ dat het filmpje een parodie is en dat kijkers ’ongetwijfeld’ wisten dat het niet echt was.

De video werd online veel bekeken en gedeeld, alleen op YouTube werd het al bijna twee miljoen keer gezien.