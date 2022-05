Rob Houwer: ’Mijn vader raadde mij Soldaat van Oranje af!’

Sterren

Manager: Johnny Depp liep 22,5 miljoen dollar mis door Heard

De open brief die Amber Heard eind 2018 schreef over huiselijk geweld, kostte haar ex Johnny Depp een zesde Pirates of the Caribbean-klus. De manager van de acteur verklaarde maandag in de rechtbank dat Depp daardoor 22,5 miljoen dollar misliep.