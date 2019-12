Rapper Snelle kondigt tweede show AFAS Live aan

De rapper, die eigenlijk Lars Bos heet, is dolblij dat hij nog een extra voorstelling mag geven. „Het was voor mij al een droom om één zo’n megashow in AFAS Live te doen, maar dat deze zo snel is uitverkocht en ik een tweede show mag gaan doen voelt bijna onwerkelijk. Ik kan niet wachten tot het zo ver is en wil alle fans bedanken voor het vertrouwen. Ik beloof jullie: het gaat een te gekke show worden.”

De rapper heeft een geweldig jaar achter de rug. Hij won de MTV EMA Award voor Best Worldwide act, werd drie keer genomineerd voor een Edison en scoorde hits als Reünie, Lippenstift en Zij Kent Mij.