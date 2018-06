Benedict Cumberbatch redt bezorger van rovers

Meerdere ooggetuigen vertellen aan the Sun hoe de 41-jarige Sherlock Holmes-acteur uit de taxi sprong, waar hij in zat met zijn vrouw Sophie Hunter, ernaartoe rende en naar de rovers ’laat hem met rust!’ heeft geroepen. Vervolgens heeft hij de vier mannen van het bebloede slachtoffer getrokken, die nog een poging deden Benedict te slaan en het vervolgens op een rennen hebben gezet. Ze zouden geprobeerd hebben de fiets te stelen. De jongen raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De betrokken taxichauffeur, Manuel Dias, vertelt hierover aan de Britse krant: „De bezorger had geluk, Benedict is een superheld.”

Ook vertelt de chauffeur dat hij in eerste instantie Benedict Cumberbatch en zijn vrouw niet herkende. „Ik bracht Benedict en zijn vrouw naar een club, maar ik had eerst niet door dat hij het was. Ik reed een straat in en daar zagen we vier mannen die een bezorger belaagden. Ik hield een van die gasten vast en Benedict een andere. Het leek erop dat hij precies wist wat hij moest doen. Hij was heel dapper en om eerlijk te zijn heeft hij het meeste gedaan”, aldus Manuel.

De 41 acteur reageerde nadien nogal laconiek op zijn heldendaad. „Ik heb het gedaan om, nou ja, ik moest wel, weet je”, zei Cumberbatch tegen The Sun.

De overval vond plaats in de buurt van Baker Street, de weg waar de fictieve detective Sherlock Holmes woont.