BzV-boer Rob redde zoontje van verdrinkingsdood

Wanneer presentatrice Yvon Jaspers zijn huis betreedt, bekijkt ze de ruimte aandachtig. Rob wijst haar op een foto die speciaal voor hem is: eentje van Olivier. Daarna vertelt hij zichtbaar emotioneel aan de keukentafel aan Yvon over de verschrikkelijke gebeurtenis die bijna noodlottig afliep.

Yvon vertelt dat zijn 8-jarige zoon vier jaar geleden tijdens een onbewaakt moment in een waterput belandde. „Ik zag hem staan. Onderin de waterput, onder water dus. Ik ben erin gesprongen, meteen. Hij was niks meer, hij was verdronken eigenlijk. En ik heb zoveel kracht gegeven op mijn heupen, dat ik in één keer met hem uit die 2,5 meter sprong”, aldus Rob.

Daaraan voegt Rob toe dat Olivier met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht, waar de doktoren vreesden dat hij het niet zou overleven. Alsnog wilden ze het proberen en na twee weken in coma te hebben gelegen ontwaakte het jongetje. „Er was helemaal niets meer aan hem te zien. Eigenlijk heeft hij op eigen kracht alles doorstaan. (...) Daardoor hebben we wel een gigantische band samen. Die is onbeschrijflijk.”

Op de vraag of er dan wel plek is voor liefde in zijn leven, antwoordt Rob: „Er is altijd nog wel ergens een plekje over waar veel liefde is.”