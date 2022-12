Premium Het beste van De Telegraaf

’Hoge luchten’ toont wintertafereel uit Rijks dat Hitler ooit kocht ’Schandelijk’ schilderij pronkstuk in Museum Gouda

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Nicolaas Baur schilderde de overwinning van Houkje Gerrits van Veenwouden. Ⓒ Foto Rijksmuseum

Een koude winterlucht, de bomen vol rijp en bezwete dames met blote armen op de schaats. Met dit bijzondere ijsgezicht vereeuwigde Nicolaas Baur een drukbezochte schaatswedstrijd voor vrouwen op de Stadsgracht in Leeuwarden die werd gehouden op 21 januari 1809. Het doek dat ooit in opdracht van Adolf Hitler werd aangekocht voor de Rijkskanselarij in Polen, is nu een van de pronkstukken op de expositie Hoge Luchten in Museum Gouda.