Christina Applegate in tranen bij onthulling Walk of Fame-tegel

De actrice, vooral bekend als Kelly Bundy in de sitcom Married... With Children, bedankte haar dochter voor haar steun en dat zorgde voor tranen. „De belangrijkste persoon op deze wereld is mijn dochter”, zei Applegate. „Je bent zoveel meer dan zelfs jij weet. Je bent zo mooi en aardig en slim en interessant. Ik ben elke dag gezegend dat ik wakker word en je naar school breng... bedankt dat je me bijstaat tijdens dit alles.” Ook bedankte Applegate haar aanwezige fans. „Ik hou zo veel van jullie allemaal.”

De Amerikaanse actrice zou eigenlijk al in 2020 een ster op de Walk of Fame krijgen. Dat werd echter uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Collega’s

Tijdens de onthulling maandag waren ook enkele Married... With Children-collega’s aanwezig. Zo spraken Katey Sagal (Peggy Bundy) en David Faustino (Bud Bundy) haar toe. Ook collega’s van Applegates laatste acteerklus, de Netflix-serie Dead to Me, waren erbij. Vorige week gaf Applegate aan dat dat mogelijk haar laatste rol ooit is. Bij Applegate werd begin 2021 de diagnose MS vastgesteld. Door haar ziekte heeft ze voortdurend een wandelstok nodig.