Eerste Hollywoodpremière zonder sterren als gevolg van staking

Bij de première van de nieuwe Disneyfilm Haunted mansion waren zaterdagavond in Los Angeles geen filmsterren aanwezig. Als gevolg van de acteursstaking in Hollywood liepen er alleen crewleden en personages uit het themapark waar de première plaatsvond over de rode loper.

Geen castleden, maar crewmembers over de rode loper van de film Haunted mansion. Ⓒ ANP/HH