’Gertje’ neemt afscheid van Plopsaland

Begin april maakte Gert Verhulst, CEO van Studio 100, bekend te stoppen met zijn rol als ’Gertje’. Het duo was maar liefst dertig jaar samen en stond twintig jaar geleden voor het eerst in Plopsaland. De laatste show vrijdagmiddag werd door zo’n 1400 bezoekers bezocht.

Vanaf 21 december volgt er nog een grote jubileumvoorstelling in het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs. Hierbij zal de volledige cast aanwezig zijn. Het is nog niet bekend wanneer de allerlaatste show van deze reeks zal worden opgevoerd. „De show loopt zolang er tickets worden verkocht”, zei Verhulst daar eerder over.