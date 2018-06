Khloé Kardashian verhuist terug naar Los Angeles

„Ze zal snel thuiskomen”, aldus Kris. Op de vraag of dat definitief zal zijn, antwoordt ze: „Ja, dat denk ik wel!”. Ze laat weten regelmatig met haar dochter en kleindochter te videobellen.

Khloé is sinds de geboorte van haar dochter op 12 april in Cleveland geweest bij haar vriend Tristan Thompson. Een paar dagen voor de bevalling van de realityster kwamen er berichten naar buiten dat Tristan gedurende haar zwangerschap vreemd is gegaan. Kris heeft er sindsdien op gestaan dat Khloe weer terug zou verhuizen naar de Californische stad.

Bronnen hebben tegen het Amerikaanse entertainmentblad gezegd dat het stel nog wel bij elkaar blijft, maar continu ruzie met elkaar heeft. „Tristan is compleet emotioneel en fysiek uitgeput door de aantijgingen”, waarna de insider toevoegt: „En Khloe weet op haar beurt niet hoe ze hem weer kan vertrouwen.”