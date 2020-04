Schietpartij door boze buurman uit Mr. Frank Visser

De bonje tussen Piet en zijn buren Manon en Wesley uit Lijnden draaide allemaal om een verbouwing, waarbij de container waarin het stel hun bouwpuin gooide, het uitzicht van Piet zou blokkeren. De ruzie liep in het programma al hoog op. Piet kreeg uiteindelijk geen gelijk van Mr. Frank Visser.

Toen Wesley en Manon onlangs nog eens zijn erf opkwamen, omdat ze belang hadden bij het perceel dat Piet te koop had, zou hij met een pistool op hen afgekomen zijn. Aan de regionale krant vertelt Manon: „Hij riep: ’Als jullie niet weggaan, dan schiet ik jullie eraf, want dit pistool is geladen’. Toen we zaten te eten, hoorden we schoten in de tuin. Daar stond hij weer met dat pistool. Ook zwaaide hij met een mes zo groot als een zwaard.”

De politie heeft het incident bevestigd en liet weten dat het om en alarmpistool ging, dat niet op een van de buren werd gericht. Hoewel niet verboden in Nederland, is het alarmpistool wel in beslag genomen.