Excuses Radio 10 en Lex Gaarthuis voor corona-grap

„In de uitzending Laat met Lex is een sketch uitgezonden die bedoeld was als satirische inhaker op de actualiteit en ging over het coronavirus”, staat te lezen op de website van Radio 10. „Wat als satire en grap bedoeld was, blijkt door velen als zeer pijnlijk te worden ervaren. Radio 10 en Lex (Gaarthuis, red.) betreuren dit, bieden hiervoor hun excuses aan en hebben de betreffende video’s inmiddels van alle kanalen verwijderd.

In de uitzending was een lied te horen van het typetje ’Rotterdamse Toon’, die een lied zingt over het coronavirus en ’stinkchinezen’. Op Instagram laat presentator Lex Gaarthuis, die het fragment uitzond, weten dat het niet de bedoeling was om iemand te kwetsen of te discrimineren met het programma-onderdeel.

„Dit zit niet in mij en zal er ook nooit zijn. Ik neem stellig afstand van alles wat racisme of haat is tegen wie of wat dan ook. Dit is bedoeld als satire, met een ontzettend vette knipoog. En wij maken ook bij satire en humor altijd een afweging of het z’n doel niet voorbij schiet en ik moet constateren dat dat hier voor een aantal mensen wel is gebeurd.”