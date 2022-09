Schoondochter: 'Victoria Beckham dacht dat ik niet in haar bruidsjurk wilde trouwen'

Columns & Opinie

’Ik ben aangekomen en weet niet meer wat mij leuk staat...’

Zo na de zomervakantie zijn veel mensen begonnen met een afvalrace. Want de vakantiekilo’s moeten eraf! Maar niet iedereen lukt dit en soms is het zaak om een andere kledingstijl te kiezen waar je je gemakkelijker bij voelt. Want zoals lezeres Monique zegt: „Ik ben de wanhoop nabij. Na het stoppen m...