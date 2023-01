Nick over Simon: ’De tijd zal leren hoe onze band zich gaat ontwikkelen’

„Er werden zelfs gedragsspecialisten ingezet om de non-verbale communicatie tussen Nick en Simon te lezen. Bizar”, zegt Kirsten in een duo-interview met Beau Monde. „En vervolgens maakte zo’n gedragsspecialist er een spannender verhaal van dan het was. Dat was fascinerend om te zien.”

Nick herhaalt in het gesprek dat er echt geen ruzie is tussen hem en Simon. „Wij weten dat het niet zo is. Uiteindelijk zullen mensen ook wel merken dat er geen ruzie is, want Simon en ik blijven op zoveel vlakken samenwerken.”

Heftig

Kirsten vond het „heel heftig” hoe de breuk in het nieuws kwam. Het kwam ook eerder naar buiten dan gepland. „Daar schrok ik van”, zegt ze. „Mijn moeder stuurde me de cover van Privé waarop heel groot stond: ’Nick & Simon gaan uit elkaar’. Ik dacht echt: hoe kan dit? Het overviel mij. Aan de andere kant was het ook wel prettig dat het out in the open was en dat ik er met mensen over kon praten.”

Privé schreef begin augustus dat het gerucht in Volendam de ronde deed dat de chemie tussen de twee zangers na achttien jaar niet meer zou zijn als voorheen en dat zij ’beiden de behoefte hebben om te ontdekken wat de showbizz hen als soloartiest nog meer te bieden heeft’. Daags na het verschijnen van het blad bevestigde het management van de Volendamse zangers het nieuws.

Nick sluit niet uit dat de vriendschap met Simon juist beter wordt nu ze straks niet meer dagelijks met elkaar werken. „De tijd zal leren hoe onze band zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Doordat Nick & Simon wegvalt, kan het zijn dat we elkaar privé vaker gaan opzoeken. Het kan ook zijn dat ieder meer zijn eigen weg gaat.”