ZIEN: Er kan al een lachje af bij Chantal’s Bobby

Op het filmpje is te horen hoe Bobby wat voor zich uit brabbelt wat en wanneer mama Chantal hem even over zijn neusje strijkt met haar vinger, tovert het jongetje een heus lachje tevoorschijn. Geen wonder dat fans in totale adoratie reageren. „Ik ben een plasje” en „Smelt.” Veel volgers vinden het ’een heerlijk mannetje’. Chantal stimuleert met haar aanbiddelijke zoontje ook een paar vrouwen, die laten weten ’spontaan rammelende eierstokken’ te krijgen.

Bobby is het tweede zoontje van Chantal en haar man Marco, die zelf drie kinderen uit een eerdere relatie heeft. In 2009 beviel ze van haar eerste zoon James.