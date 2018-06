Famke Louise: ’Zonder ondergoed in bad: zo 2017’

„Zonder ondergoed in bad is zo 2017”, schrijft ze bij het pikante plaatje, waarvan een aantal mannen het liever anders hadden gezien. Een bijdehante volger reageert: „Wanneer gaan we samen in bad, dat is zo 2018.”

Maar Famke Louise krijgt ook veel kritiek naar aanleiding van de foto. Een paar volgers verwijten haar dat ze het uitmaakte met YouTuber Snapking, die haar bedroog. Een ander heeft andere reden voor haar hatelijke commentaren. „Ze probeert Surinaams te zijn, maar ze is het niet. Ze is het niet waard om beroemd te zijn.”

De succesvolle zangeres en YouTuber blijft er kalm onder en reageert hartelijk: „We zijn het allemaal waard! Jij ook lieve schat. Geloof in je dromen en maak ze waar!