’Paparazzi-foto uit trailer Harry-docu gemaakt toen zij elkaar nog niet kenden’

Er wordt in en buiten het Verenigd Koninkrijk geschreven over Harry & Meghan. Die zal op 8 december te bekijken zijn op streamingdienst Netflix en belooft het verhaal te vertellen over het vertrek van de royals uit het Verenigd Koninkrijk, maar dan vanuit hun eigen standpunt. Of zoals Meghan Markle het in de trailer zegt: „Als er zoveel op het spel staat, hoor je het dan niet beter rechtstreeks van ons?”

Op die trailer kwam eerder al kritiek door de beelden van een huilende Meghan, en nu wordt daar nog een laagje bovenop gelegd. Want de Britse tabloid The sun, sowieso al erg kritisch voor Harry en Meghan, ontdekte dat een van de beelden uit de trailer gemaakt werd toen de twee elkaar nog niet eens kenden. Het gaat om een beeld van talrijke fotografen langs de rode loper (na 30 seconden in de trailer), waarna Harry zegt dat hij moest doen wat nodig was om zijn gezin te beschermen.

Maar toen de foto van die fotografen in 2011 gemaakt werd, kenden Harry en Meghan elkaar nog niet eens. Ze leerden elkaar pas vijf jaar later kennen. „Ik denk niet dat Harry hierbij stilgestaan zal hebben, maar Netflix is hier wel roekeloos geweest want het verzwakt wat Harry zegt wel aanzienlijk”, zegt royaltywatcher Ingrid Seward daarover in de tabloid. „Deze valse foto maakt wat hij zegt zwakker.”

Voor wie het wil weten: de foto in kwestie werd gemaakt op een première van de laatste Harry Potter-film in 2011. De fototoestellen waren die dag dus vooral gericht op Daniel Radcliffe, Emma Watsen en Rupert Grint.

Netflix en de royals hebben ervoor gekozen niet te reageren.