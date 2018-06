Koningin Elizabeth alleen naar de paardenraces

Elizabeth is al jaren fan van de Epsom Races en was in het verleden meerdere malen van de partij. Soms gaan ook familieleden van de koningin mee naar de paardenraces, maar dit jaar lijkt ze het enige lid van de koninklijke familie die van de partij is op racebaan Epsom Downs.

Het hoogtepunt van de dag is de Investec Derby, de belangrijkste race. Bij deze wedstrijd strijden de jockeys om een prijzenpot van in totaal 1,5 miljoen Britse pond. De Derby werd gewonnen door William Buick en zijn paard Masar, meldt The Guardian. „Een droom die uitkomt”, aldus de winnaar.