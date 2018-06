Pijnlijk! Vlogger wil ex terugwinnen, maar faalt

Gekleed in een zwart pak vol rode hartjes stapt hij in de auto, op weg naar zijn Famke Louise. Zichtbaar zenuwachtig, maar ook vastberaden om haar voor zich terug te winnen. Zijn gedicht moet daarbij helpen, maar de woorden lijken daarvoor niet slim gekozen. Zo schrijft hij dat zij haar naam dankzij hem heeft opgebouwd. „Ik heb je gered van je saaie bestaan. Toen was je bloemist, nu kent iedereen je naam.”

En dat valt duidelijk verkeerd bij de zangeres. „Even voor de camera: jij hebt mij altijd gebruikt voor je video’s.” Als Tim zegt dat hij deze reactie uit de video zal knippen, protesteert zij en krijgt ze haar zin. „Oké, ik laat het erin, jij hebt gelijk, jij mag ook gewoon je woordje doen.” Dus vervolgt Famke Louise: „Ik heb altijd hard gewerkt voor mijn shit. En jij daarentegen niet.”

’Goeie views’

Even daarvoor leek het nog goed te komen, toen Tim opmerkte dat Famke nog steeds hun ’trouw’ring droeg. Maar zijn relationele onvermogen bleek temeer uit zijn reactie op die constatering. „Maar als je dan met iemand anders gaat daten in de toekomst, moet je hem wel even afdoen.”

Uiteindelijk stapt de zangeres met tranen in de auto. En Tim weet ook niet wat hij anders nog kan doen, dan haar de bos rozen opdringen die hij voor haar had meegenomen. Als zij nog sneert: „Goeie views dit man”, blijkt iets van Tim zijn frustratie: „Jij ook man, met je liedje”, waarmee hij doelt op het liedje waarin de zangeres zijn overspel bezong.

Toch denkt hij nog wel anderen te kunnen helpen met de liefde; wie mailt naar All You Need is Tim, kan de inmenging van de vlogger verwachten in zijn of haar liefdesproblemen. Maar of je daarmee geholpen bent...