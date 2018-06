Katy Perry’s pikante privéberichtje aan Orlando

De zangeres - die een paar dagen geleden nog in Ziggo Dome te zien was - reageert op de Instagrampost, waarin Orlando Bloom een trailer plaatste van zijn nieuwe stuk Killer Joe, een trailer waarin hij stript. „Ik heb een seizoenskaart nodig voor die kont”, schreef ze erbij. Bedoeld als een privéberichtje, als we haar mogen geloven. Want direct erna schreef ze erbij: „Oeps, ik had je dat privé willen sturen.”

Maar met Katy Perry weet je het maar nooit en menigeen gelooft dan ook eerder dat haar zogenaamde privébericht een leuke stunt om aandacht is, dan een oprechte vergissing.

Katy maakt de tongen los met haar reactie Ⓒ Instagram