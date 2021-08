Nieuw seizoen Ik geloof in mij 14 augustus op tv

In Ik geloof in mij: de Costa Del Sol Tour worden de zangers Rutger van Barneveld, René le Blanc, Dario Kreuger, Gio Swikker, Wally McKey en Dave van Well gevolgd tijdens hun eerste buitenlandse tournee.

Vooral Le Blanc kreeg met zijn deelname grote bekendheid. De zanger is zelfs in gesprek met SBS6 over een eventuele eigen serie.