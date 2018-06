Dave Mantel herstelt van operatie na langdurige ziekte

Dat schrijft de The Bodyguard-acteur en ex-GTST-ster op zijn Instagram bij een foto waarop hij in een ziekenhuisbed te zien is. De operatie vond twee weken geleden plaats, maar hij is nog steeds niet helemaal op kracht, laat hij weten. Toch is hij inmiddels wel klachtenvrij en langzaam aan het herstellen. „Gelukkig! En kan weer normaal eten..”

Doordat hij zich al negen maanden ziek voelde, was hij een tijd uit de roulatie. Fans lieten weten hem al gemist te hebben. Maar daar komt verandering in, belooft Dave. „Nu eerst langzaam weer opbouwen en dan weer tijd voor mooie nieuwe projecten.” Toch heeft hij niet helemaal stilgezeten: Dave zal in elk geval te zien zijn als hoofdrolspeler in de science fiction-film Kill Mode, die op dit moment in postproductie is en waarvoor hij begin mei nog op de set stond.