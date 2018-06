Meghan’s ex-echtgenoot is echt over haar heen: hij verlooft zich

Trevor kondigde het nieuws vrijdag aan op sociale media, met een foto van hem en Tracey met een diamanten ring om haar vinger, die te zien is in Daily Mail. „Gelukkigste man die ik ken!”, schreef hij erbij. „Maak je klaar om te feesten!”

De fimproducent was twee jaar met de Suits-actrice getrouwd, voor ze uit elkaar gingen in augustus 2013. Daarvoor hadden ze echter al zeven jaar een relatie. Ze woonden samen in Los Angeles, tot Meghan voor haar rol in de Amerikaanse serie naar Toronto verhuisde, waar de serie werd opgenomen. Volgens een bron zou dat de genadeklap geweest zijn voor hun relatie.

’Moeilijke situatie’

„Al snel na het huwelijk ging het mis tussen hen twee” onthult de insider in Daily Mail. „Ze worstelden met de grote afstand tussen hen: een vlucht van Los Angeles naar Toronto duurde vijf uur. Het was een moeilijke situatie om een huwelijk mee te beginnen.” Al snel werd Toronto dan ook de thuisstad voor Meghan, die daar nieuwe vrienden maakte, niet langer afhankelijk was van de connecties van haar man en zelf een goed inkomen verdiende, schrijft biograaf Andrew Morton daarover in zijn boek Meghan, A Hollywood Princess. „De dynamiek van hun relatie veranderde subtiel.”

Het had wellicht zo moeten zijn. Niet alleen is Meghan nu gelukkig in haar nieuwe rol als echtgenote van prins Harry, ook de filmproducent heeft nieuw liefdesgeluk gevonden in zijn Tracey, al heeft het hem enige moeite om over de breuk met Meghan heen te komen. Meghan moest hem zelfs van het voornemen afbrengen een sitcom te maken gebaseerd op hun verhaal. Met Tracey’s werk als diëtiste in een stad waar alles om het uiterlijk draait, hoeft hij in elk geval niet bang te zijn dat zijn nieuwe echtgenote straks LA vroeg in hun huwelijk zal verlaten.