Te goed, te verslaafd, te jong

Janis Joplin, hier tijdens een bezoek aan Nederland in 1969. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

Volgens auteur Holly George-Warren is Janis Joplin de eerste echte vrouwelijke rockster. Dat ongeplaveide pad dat ze in de muziek heeft belopen, dat kende ze maar al te goed uit haar jeugd, blijkt uit de vele brieven en dagboekfragmenten in de biografie Janis - haar leven en muziek.