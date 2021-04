Zangeres Rihanna heeft een dubbelgangster

Premium Sterren

Waarom Robert de Niro (77) ondanks glansrijke carrière nog niet met pensioen kan

Hij is één van de iconische namen van Hollywood, won twee Oscars en twee Golden Globes, zijn naam is voor altijd verbonden aan The Godfather en op zijn hoogtijdagen had hij een fortuin van 490 miljoen dollar. Des te triester dat Robert de Niro op zijn 77e nog flink aan de bak moet.... voor het géld!...