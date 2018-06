Ex-treitervlogger Ismail Ilgun: ’Mijn excuses waren nep’

„Ik ga heel eerlijk met je zijn, ik heb nergens spijt van. Al die keren dat ik in de media sorry zei, dat was allemaal nep”, vertelt Ismail Ilgun aan de krant. Zo haalt hij de excuses aan die hij maakte tegenover Jeroen Pauw in zijn talkshow. Volgens hem mogen zijn moeder en zijn broers, die hem dagelijks bellen om te vragen hoe het gaat, hem vertellen wat hij verkeerd doet. „Niet één of andere journalist. What the f*ck heeft die met mijn leven te maken?”.

De reden dat hij toch zijn excuses aanbood nadat er ophef ontstond over zijn vlogs en positieve projecten aanpakte, was zijn paniek. „Ik wist niet wat ik met mezelf aan moest, of ik ooit nog een baan zou krijgen. Ik werd bedreigd, op internet stonden onder elk bericht over mij duizenden haatreacties. Dat doet wat met je.”

Maar later constateerde hij dat hij als vlogger alleen maar vastlegde wat om hem heen gebeurde: het gedrag van hangjongeren in zijn stad Zaandam, die de mensen in hun omgeving intimideerden. „Je wordt toch ook niet boos op een NOS-journalist die verslag doet van een bomaanslag?”

In BN’ers in Therapie vertelt Ilgun over hoe hij zichzelf kwijtraakte, toen hij zich probeerde te gedragen als een rolmodel voor de jeugd.