Demi Lovato krijgt eigen talkshow

Demi snijdt onderwerpen aan als activisme, feminisme, gender identiteit, seks, body positiviteit en mentale gezondheid. Bij elke aflevering komt er een special guest langs om de onderwerpen uit te diepen.

„Sommige conversaties kunnen best wel lastig zijn, maar ik ben niet de persoon om dat soort gesprekken uit de weg te gaan. Als team wilden we een ruimte creëren waarin het volledig oké is om je leven te leven zoals jij dat wilt. Zonder veroordelingen of schuine blikken en waar mensen zich oprecht kunnen uitspreken zonder zich daarvoor te hoeven schamen. Want dat hoeft niet als je elkaar accepteert zoals je bent”, aldus Demi.

Ook The Roku Channel is blij met de komst van de artiest. „Demi Lovato is een spreekbuis voor een hele generatie en wij vinden het geweldig om op deze manier een nieuwe doelgroep aan te spreken. Er is geen beter moment denkbaar dan nu om The Demi Lovato Show te lanceren. Dit wordt een ongefilterd, rauw, echt en eerlijk programma.”