Is dit het bewijs dat Bella Hadid écht weer samen is met The Weeknd?

Op de beelden zijn de twee te zien op een terras waar ze samen wat eten. De blik die Bella hem toewerpt, lijkt veelzeggend. En niet alleen zijn er foto’s, ook deelde The Weeknd een filmpje op zijn Insta Stories, waarin de stem van Bella Hadid te horen lijkt. Echt goed verstaanbaar is het niet, maar het bijschrift claimt dat ze hem vraagt of hij een filmpje neemt van ’de bubbels’.

De video werd verder gedeeld op een speciaal opgericht Instagramaccount dat alle beelden van de twee opspoort en doorzet. Hierop was ook een foto van de twee te zien waarop The Weeknd rozen in zijn hand had. Verraadde Bella zich hiermee? In dezelfde dagen postte zij namelijk op haar eigen Instagram een foto van zichzelf met een roos in haar hand en een roos tussen haar lippen. Voor hun fans is het in elk geval overtuigend genoeg: die rozen kreeg zij van The Weeknd en de twee vormen weer een liefdeskoppeltje.