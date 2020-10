Zangeres Lizzo verkleedt zich als Mike Pence-vlieg

De vicepresident kreeg op 8 oktober in het debat met de Democratische senator Kamala Harris met een ongewenste gast te maken. Een grote vlieg kwam gedurende de confrontatie in Salt Lake City op zijn hoofd zitten. Het zorgde voor grote hilariteit op sociale media. Lizzo maakte duidelijk gebruik van het incident en ging verkleed als de vlieg.

Op de foto’s heeft ze zichzelf op het voorhoofd van Pence geplakt. Volgers kunnen de actie enorm waarderen en liggen in de reacties in een deuk. Dat de 32-jarige Melissa Jefferson, zoals de zangeres voluit heet, geen fan is van Pence, werd al eerder duidelijk. Ze voerde namelijk al campagne voor presidentskandidaat Joe Biden.