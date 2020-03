Willeke Alberti: waar is mijn jurk?

De zangeres gaf de jurk van ontwerper Paul Schulten enige tijd na haar optreden weg aan een goed doel, maar weet niet meer welk goed doel het betrof. „Hij was heel mooi, maar ik kon hem toen niet meer aan”, memoreert de zangeres. „Inmiddels ben ik echter weer heel veel kilootjes kwijt. En hij heeft toch flinke nostalgische waarde voor me.”

Bovendien wil Willeke de jurk graag aan tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in mei. Zij is als oud-deelnemer bij de finale van het evenement in Ahoy aanwezig. „Ik weet niet wie hem toen heeft gekocht. Maar hij moet toch nog ergens hangen of in een koffer zitten. Hopelijk helpt deze noodoproep mij de japon terug te vinden.”

De huidige eigenaar van de jurk kan zich melden bij het management van Alberti. De zangeres wil de japon overigens niet per se houden; als de huidige bezitter hem eenmalig wil uitlenen om te dragen is zij daar ook heel gelukkig mee, beklemtoont ze. De kans dat de jurk inmiddels is verwerkt tot huishouddoekjes, sluit zij lachend uit: „Daar was het absoluut de stof niet voor.”