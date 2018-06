Nieuwe kans op ideale samenleving in Utopia 2

Na het succesvolle Utopia 1, dat na vierenhalf jaar afgelopen vrijdag met een grote finale eindigde, werken nieuwe deelnemers op een nieuw terrein alweer aan hun eigen ideale samenleving. De deelnemers van Utopia 2 hebben het een stuk moeilijker dan hun voorgangers die begonnen met een loods en 10.000 euro contant geld. De nieuwe Utopianen moeten zien te overleven zonder dak boven hun hoofd en met slechts een paar houten planken, 250 euro cash, een oud mobieltje met 25 euro beltegoed en een vijver met vissen.

Het programma begint met zes deelnemers. Om de zoveel tijd komen er steeds nieuwe inwoners bij, totdat ze met z’n vijftienen zijn. Volgens SBS zullen er ’een aantal bekende gezichten’ van Utopia 1 voorbij komen.

Het programma is vanaf maandag elke werkdag te zien op televisie. Live zijn de Utopianen 24 per dag te volgen via streams op de website van Utopia.

