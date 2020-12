De familie Buddenbruck wordt opnieuw uitgebreid. Ⓒ Foto Stijn Ghijsen

Jong geleerd is... jóng gedaan. In Een huis vol worden ’de Buddenbruckjes’ Rob (42) en Thalia (41) opa en oma. En dat terwijl ze nog een baby in huis hebben, de jongste aanwinst in hun gezin van elf kinderen.