Langverwachte toer Beyoncé en Jay-Z van start

Voor veel Nederlandse fans is het concert dan al geen grote verrassing meer. Wie niet naar het Verenigd Koninkrijk vliegt voor de eerste shows, weet via internet al wat Beyoncé en Jay-Z in petto hebben voor hun publiek.

Desondanks kan iedereen die in maart een kaartje wist te bemachtigen voor een van de twee Nederlandse shows in zijn handen wrijven. Honderden belangstellenden visten achter het net, wat leidde tot een florerende zwarthandel. Op sites als Marktplaats werd grof geld geboden voor de zeer gewilde concertkaartjes.

Coachella

Als Beyoncés optreden op het Amerikaanse festival Coachella een voorproefje was, staat de bezoekers van de On The Run II Tour heel wat te wachten. Die show werd internationaal bestempeld als ’episch’, ’iconisch’ en ’legendarisch’. Queen Bey trakteerde de festivalbezoekers in april op een zeer politiek geladen concert van bijna twee uur.

Beyoncé kwam niet bepaald in haar eentje naar Coachella. Honderd dansers, een marching band en een drumband deelden het podium met de zangeres. Bovendien waren er gastoptredens van Jay-Z, Beyoncés zusje Solange en de dames van Destiny’s Child. De kans dat zij met Beyoncé en haar man de wereld over reizen voor de On The Run II Tour is klein. Dat het echtpaar gaat vlammen, staat vast.

Met wat voor show Beyoncé en Jay-Z de komende maanden in totaal 48 keer op de planken staan, blijft nog een paar dagen gissen. De Nederlandse fans die hun nieuwsgierigheid de baas zijn en zich in Amsterdam laten overrompelen door het echtpaar moeten nog een paar weken wachten.