Joshua Jackson is weer verliefd

„Het is al een paar maanden aan de gang”, vertelt een ingewijde aan E! News. Ze hebben elkaar ontmoet in Los Angeles, maar Joshua woonde tijdelijk in New York omdat hij daar in een toneelstuk speelde. Nu de voorstelling klaar is, gaat hij terug naar Los Angeles en is het geen langeafstandsrelatie meer.

Dat het twee jaar heeft geduurd voordat Jackson weer een serieuze relatie heeft, ligt misschien wel aan zijn versiertechniek. Eerder gaf de Canadese acteur op de bank bij Ellen DeGeneres toe dat het allemaal wat stroef ging. „Het is allemaal een beetje veranderd sinds de laatste keer dat ik single was. Misschien ging het al zo, maar ik kan het mij niet herinneren. Ik bedoel, alles gebeurt nu via je telefoon. Er wordt niet meer gepraat. Je praat met iemand en die heeft zoiets van: ugh! Nee, nee, nee! Dat doen we niet meer.”

Jackson was tien jaar samen met Diane toen ze in 2016 bekendmaakten dat ze uit elkaar gingen. Kruger is ondertussen al weer ruim een jaar samen met Walking Dead-acteur Norman Reedus.