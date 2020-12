Anwar Hadid nuanceert uitspraken over coronavaccin

„Ik denk dat iedereen voorzichtig moet zijn met elk vaccin en individueel moet kijken naar de positieve en mogelijke negatieve effecten”, reageert het 21-jarige model in zijn Instagram Stories op de ophef. „Ik heb zelf vaccins gehad maar als iemand met een verzwakt immuunsysteem wil ik blijven leren over de vele manieren waarop ik mezelf en anderen kan beschermen. Ik wilde niemand beledigen met mijn woorden en ik ben alle frontliniewerkers en dokters dankbaar voor al hun werk dat ze in deze tijd hebben gedaan.”

Anwar wilde met zijn eerdere uitspraken geen standpunt aannemen, maar deelde slechts een gedachte. „Maar ik kan niet verwachten dat jullie allemaal weten wat er in mijn hart zit en in mijn hoofd omgaat en daar ging ik de mist in. Ik zal er bewuster mee omgaan.”

Onnatuurlijk

De half-Nederlandse Anwar gaf zondag in zijn, kort daarna verwijderde, Instagram Stories antwoord op de vraag of hij zich zou laten vaccineren. Hij zei dat zeker niet van plan te zijn. „Of ik krijg het gewoon niet, of ik krijg het wel en zal ik er als god dat wil van genezen en antilichamen krijgen. Dat is beter dan het onnatuurlijk te doen, de schepper heeft onze lichamen geschikter gemaakt om hiermee om te gaan dan we denken.”

Hoewel het bericht maar kort op Instagram stond, kreeg de zoon van Yolanda Hadid daarna nog veel kritiek in reacties op andere posts. Zo vroegen mensen hem onder meer of hij zich ook niet zou laten behandelen als hij een andere ernstige ziekte zou krijgen. Ook wezen volgers hem erop dat hij lijdt aan de ziekte van Lyme, wat het coronavirus gevaarlijker voor hem zou maken.