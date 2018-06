Nog twee nachtjes tot de nieuwe Hendrik Groen

Er gingen van beide boeken samen 500.000 exemplaren over de toonbank in Nederland en Vlaanderen alleen en er werden vertaalrechten verkocht naar 35 landen. In de VS is nu na de gebonden versie ook net een paperback uitgekomen.

Een televisieserie van omroep Max over Groen, met Kees Hulst in de alom geprezen hoofdrol, trok het afgelopen najaar dik twee miljoen kijkers per keer en een theaterstuk, overigens met andere, jonge acteurs, toerde door het land. Liefhebbers vinden elkaar in de Hendrik Groengroep op Facebook, die bijna 16.000 volgers heeft. Er zijn er die erg uitkijken naar de publicatie volgende week (’Ik ga voor de winkel liggen’), anderen vinden het jammer dat er een compleet ander verhaal komt en hadden liever nieuwe belevenissen in het ouderencentrum gehad.

Arthur Ophof

Het nieuwe boek gaat namelijk niet over Groen, maar over Arthur Ophof, wiens leven ook wel wat sprankelender kan. Hij heeft een saaie baan en een dito kinderloos huwelijk. Het omslag kondigt die treurigheid aan: het doet met cake en koffie al aan een uitvaart denken en dat terwijl Ophof nog vijftig moet worden. Maar de loonslaaf krijgt ontslag uit die muffe baan en sleept er een leuke ontslagvergoeding uit. De achterkant toont een Fiat500 die door Toscane lijkt te rijden, dus het vermoeden rijst dat ook Ophof pogingen doet om toch iets van het leven te maken.

De eerste druk bestaat uit 50.000 exemplaren, wat fors is voor een roman, en de boekhandels hebben al flink besteld. Linnen tasjes met I (hartje) Hendrik Groen zijn verkrijgbaar om het nieuwe boek in mee naar huis te nemen.

Peter de Smet

De Volkskrant en NRC Handelsblad meldden in 2016 dat achter Hendrik Groen Peter de Smet schuilging, een zestiger uit Amsterdam die bibliothecaris was geweest en geen zin heeft om BN’er te worden. De NS Publieksprijs 2016, die hij won met Pogingen iets van het leven te maken, liet hij daarom op tv in ontvangst nemen door zijn fans Stien en Dien.