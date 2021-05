Slavernij tentoonstelling maakt van slaven weer mensen

Ook het verhaal van Oopjen Coppit wordt verteld. Zij en haar familie profiteerden van slavernij. Ⓒ Foto’s Rijksmuseum

Al drie maanden staat de grote Slavernij tentoonstelling in het Rijksmuseum klaar, wachtend op het publiek. Vanmiddag is het eindelijk zo ver. Koning Willem Alexander die de expositie opent, is de eerste officiële bezoeker. Hij zal de plantageklokken zien, de tronco ofwel voetboei waarmee de slaven geketend werden en slavenliederen horen, zoals het Surinaamse Faya Siton.