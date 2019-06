Hitteplan voor bezoekers openluchtconcert Rammstein

Naast dat bezoekers dus zelf water mogen meenemen - al mag het plastic flesje geen dop hebben - zijn er door het stadion heen ook extra waterpunten toegevoegd waar gratis drinkwater getapt kan worden. De promotor staat ook toe, en beveelt het zelfs nadrukkelijk aan, om een klein flesje zonnebrand mee te nemen.

Voldoende water drinken en goed insmeren zijn niet de enige deviezen die de promotor heeft. Men adviseert de bezoekers om luchtige kleding aan te trekken en een zonnehoed of zonneklep te dragen in de volle zon. Het drinken van alcohol wordt afgeraden. Ook zouden concertbezoekers wat extra op de mensen om hen heen dienen te letten en zonodig de beveiliging of de EHBO in te schakelen.

Met maximumtemperaturen van boven de dertig graden, wordt het een warme avond, wanneer de Duitse metalband dinsdag in De Kuip in Rotterdam staat voor hun Europe Stadium Tour 2019.