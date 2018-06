’Deadpool is eigenlijk een romantische komedie’

„Rhett en ik proberen altijd om liefde en humor in onze verhalen te verwerken”, vertelt Wernick aan Bang Showbiz. „Deadpool was dan ook eigenlijk een romantische komedie verpakt in een superheldenfilm. We scoorden beter bij vrouwen dan bij mannen.”

Ook Ryan Reynolds, die de hoofdrol speelt, vermoedt dat het succes te maken heeft met de passie in de film. „Het klinkt misschien gek om een superheld uit een stripboek neer te zetten als een passioneel karakter, maar we voelden met zijn allen gewoon heel veel liefde voor het project. Het was bijna ongezond. Het publiek voelde dat denk ik, het werd heel authentiek.”