Cardi B mist stapjes dochter Kulture

Cardi was aan het werk in Lincoln, Nebraska toen de kleine voor het eerst zelf aan de wandel ging. Via haar Instagram Story laat Cardi weten er enorm van te balen dit te hebben gemist.

„Ik zat midden in een meet and greet met fans toen mijn zusje Hennessy belde. Ik zei dat ik haar terug zou bellen als ik klaar was. Daarna belde mijn man Offset, maar omdat ik druk was zei ik dat hij Hennessy moest bellen. Tegelijkertijd zette Kulture haar eerste stapjes! Hij is altijd getuige van alle coole momenten in haar leven. Ik kan het gewoon niet geloven dat mijn baby loopt, ze loopt!”, aldus Cardi.

Cardi en Offset vierden eerder deze maand de eerste verjaardag van hun dochter, die op 10 juli 2018 werd geboren.