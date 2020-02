Azealia Banks in tranen: ’Buurman bedreigt mij met pistool’

In meerdere filmpjes beweert Azealia dat haar buurman zegt haar te willen neerschieten. „Ik weet dat de politie zijn kant gaat kiezen. Kom nu naar mijn huis, alsjeblieft. Ik ga niet naar de politie, want ik ben het enige zwarte meisje in deze straat, ik denk dat niemand weet wie ik ben.” Ook deelt ze haar volledige adres in de video, en laat ze foto’s zien van haar buurman en zijn vrouw.

Later schreef Banks op haar Instagram dat ze het dom vond van zichzelf om zo bang te worden. „Hij is een lafaard die zich nu verstopt in zijn eigen huis”, vertelt Azealia. „Ik heb geen respect voor een kalende man die zijn wenkbrauwen epileert.”