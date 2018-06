Stephen Belafonte eist straatverbod tegen Mel B

„Ik ben bang voor de volgende stappen van Mel B en hoe mij dat zal schaden”, zo staat te lezen in documenten die Daily Mail in het bezit heeft. „Ze heeft er alles voor over om mij kapot te maken.”

„Gezien wat er tot nu toe allemaal al is gebeurd, geloof ik oprecht dat ze haar dreigementen en haar wens om mij dood te zien, zal waarmaken. Ze zal sowieso met nog meer leugens komen om mij in de gevangenis te krijgen.”

Stephen zegt dat een kennis hem heeft verteld dat Mel hem zou hebben benaderd met de vraag of hij of iemand die hij kent Belafonte zou willen vermoorden. „Financieel is ze in staat om iemand in te huren die mij wat wil aandoen. Ik ben echt bang voor mijn leven en veiligheid.”