Frankie Grande was bang voor zus Ariana

„Ik was zo nerveus om het haar te vertellen”, reageert Grande in Gay Times. „Ik stamelde ’Ik moet je wat vertellen... Ik ben homo’. En zij reageerde met ’Cool, heb je een vriendje?’ Ik vertelde haar dat dat zo was en zij vroeg wanneer ze hem zou ontmoeten. Had ik me daar nou zo druk om gemaakt? Het ging dus echt heel goed.”

Zijn moeder reageerde in eerste instantie wat terughoudender, maar steunde hem volledig. „Zij is opgegroeid in een tijd waarin je niet geaccepteerd werd als homo en ze heeft meerdere vrienden verloren aan aids. Ze was dus erg bezorgd dat ik misschien geen gelukkig of gezond leven zou hebben. Gelukkig kon ik haar al snel laten zien dat ze zich daar geen zorgen om hoefde te maken.”